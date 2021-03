esclusiva Bortolazzi: "Milan, ottima reazione. I rossoneri tengono vivo il discorso scudetto"

vedi letture

Mario Bortolazzi ha commentato ai taccuini di Tuttomercatoweb.com la corsa scudetto e da ex milanista il successo dei rossoneri contro la Roma: "L'Inter viaggia forte però sono contento per Pioli e per la squadra della reazione dopo il derby. Così si tiene vivo il campionato perchè se l'Inter fosse andata a più sette non c'era forse più storia. I rossoneri con questa vittoria ricaricano le pile a livello mentale per proseguire bene anche in campionato e in Europa".

Come finirà a suo parere?

"Vedo favorita l'Inter. Il Milan in ogni caso è lì e comunque riuscirà a centrare la Champions".

Il Milan può fare a meno anche di Ibra?

"E' un punto di riferimento importante per la squadra però già in passato il Milan ha fatto veder di poter sopperire alla sua assenza con altre individualità e col gioco d'assieme. Sarà un'assenza pesante ma nello stesso tempo la squadra saprà trovare compattezza e andare avanti bene".

Mercoledì c'è Genoa-Samp. Sensazioni da ex rossoblù?

"Entrambe le squadre hanno risparmiato qualche pedina per questa sfida. Partiranno alla pari. L'assenza del pubblico non darà purtroppo valore vero al derby".

Sorpreso da Ballardini?

"Sinceramente le difficoltà erano tante però Ballardini ha trovato il giusto equilibrio, ha inserito alcuni giocatori come Radovanovic centrale di difesa, ha riscoperto Badelj e rigenerato Destro. Sta facendo un ottimo lavoro".

E la Fiorentina? Da ex viola che pensa?

"E' chiaro che deve far punti e uscire da questa zona, non aver continuità non facilita".

Da Prandelli si aspettava di più?

"Sta lavorando con un gruppo di giocatori che ha trovato e magari qualcuno non va bene per il suo gioco, ha comunque valorizzato Vlahovic. Ripeto, si è trovato una squadra non costruita da lui e ha cercato di mettere i giocatori nei loro ruoli provando a portare a casa più punti possibile".