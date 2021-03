esclusiva C. Esposito: "Vlahovic anno della consacrazione. Scamacca futuro della Nazionale"

Nel corso della chiacchierata con Carmine Esposito, ex attaccante di Empoli, Fiorentina e Samp, sono stati toccati vari temi. Intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com ha detto: "Tra gli attaccanti mi sta piacendo molto Vlahovic, di buonissima prospettiva e fa reparto da solo, è l'anno della consacrazione. Da buon napoletano ho anche Insigne nel cuore. Apprezzo Scamacca che potrà essere un punto fondamentale per la Nazionale. Da ex doriano invece credo che se la Samp resta nella parte sinistra della classifica ha fatto un gran campionato. Va sempre detto che è un anno particolare: io ad esempio amavo il calore della gente e mi esaltavo. Avrei fatto fatica in una situazione del genere, è un'anomalia. Per quanto riguarda la Fiorentina mi dispiace per questi alti e bassi ma poi dovrà tornare sui suoi livelli. La Fiorentina come la Samp se avesse avuto il pubblico forse avrebbe avuto meno problemi".

