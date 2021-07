ESCLUSIVA TMW - C. Zanetti: "La Juve torna favorita. Compra e non vende, le altre invece cedono"

esclusiva C. Zanetti: "La Juve torna favorita. Compra e non vende, le altre invece cedono"

Chiacchierata su tanti temi con Cristiano Zanetti, a partire dalla Roma di Mourinho. "Chiaramente - dice a Tuttomercatoweb.com - i giallorossi hanno fatto un bell'investimento e Mourinho nel giro di un paio d'anni vuole giocatori importanti".

Ci sarà da sostituire Spinazzola...

"Ha fatto un bell'Europeo, è un giocatore che crea superiorità numerica. E' un ruolo importante ma non fondamentale; ripeto, è molto forte ma credo che la Roma sappia sostituirlo".

E l'Inter viste tutte le difficoltà di mercato?

"La Juve torna favorita, vista la solidità societaria: non vende nessuno e fa acquisti. Gli altri invece sono costretti a cedere. Certo, poi c'è anche Allegri che è un valore aggiunto".

Italiano-Fiorentina: che ne pensa?

"E' un bravo allenatore, ha fatto bene a Spezia. Firenze certamente pretende di più e quindi è una sfida importante. A Spezia se perdevi fuori casa giocando bene in fondo andava bene lo stesso, a Firenze non puoi permettertelo perchè sennò rischi di essere contestato. Oltre a giocar bene, servono i risultati. Firenze non aspetta. A Spezia ripeto, se perdi pensi alla partita successiva, a Firenze sale il livello".

Che idea si è fatto sulla società dopo il caos legato a Gattuso?

"Da fuori è difficile, si è capito ben poco. E' la prima volta succede, le versioni sono diverse e non si capisce come stiano effettivamente le cose".

Italia-Inghilterra: le sue sensazioni?

"Italia favorita. L'Inghilterra è un'ottima squadra ma mi facevano più paura il Belgio e Francia. Dal punto di vista tattico, l'Italia farà possesso ma deve stare attenta alle ripartenze, loro sono veloci e occorre non scoprirsi e non portare la linea difensiva troppo alta. Ma Mancini comunque sa leggere benissimo le partite. Possiamo tirarli fuori col palleggio e approfittare della velocità di Chiesa e Immobile che prima o poi dovrà sbloccarsi. Chiellini e Bonucci sono fortissimi quando hanno l'uomo da marcare, se invece crei spazio alle spalle Sterling e gli altri possono far male".