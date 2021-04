esclusiva Carboni: "Roma, United forte ma ora stesse chance per tutti. E su Vlahovic..."

vedi letture

Amedeo Carboni parla della Roma ora in semifinale di Europa League. Lo fa intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Per arrivare in fondo le squadre forti vanno eliminate. Ora ci sarà la sfida con lo United che è una candidata alla vittoria finale. Quando si arriva a queste livello però le possibilità sono le stesse per tutti. Tornando al match di giovedì magari c'è stata un po' di tensione e di sofferenza ma al ritorno era prevedibile dopo la vittoria dell'andata. Per il futuro aspetterei: Fonseca ha dimostrato di avere una buona cultura di calcio e si è dimostrato un ottimo tecnico. Poi sarà la società a scegliere, ma per centrare certi obiettivi serve avere anche i giocatori". Sull'attacco e l'eventuale ipotesi Vlahovic per il dopo Dzeko ha detto: "Vlahovic è una vera sorpresa e anche contro l'Atalanta si è dimostrato fondamentale. Roma può essere un salto in più per lui ma non so se i giallorossi hanno bisogno di una grande promessa o di un giocatore già fatto per consolidare la classifica. Va capito bene cosa vorrà il tecnico e quali saranno gli obiettivi"