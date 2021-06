esclusiva Casillas: "Ancelotti scelta giusta per il Real. Euro 2020? Francia fortissima e favorita"

"La Francia è la grande favorita per l'Europeo". Icon de LaLiga e vice-amministratore delegato della Fondazione Real Madrid, la leggenda spagnola Iker Casillas non ha troppi dubbi in merito al possibile vincitore di Euro 2020. Intervistato in esclusiva per l'Italia da TuttoMercatoWeb.com durante uno speciale evento organizzato da LaLiga, il campione del mondo e bi-campione d'Europa con la Roja ha ripercorso - tra i tanti temi trattati - anche l'emozionante campionato spagnolo del 2020-21 e commentato il ritorno al Real di mister Carlo Ancelotti.

Casillas, erano anni che non vedevamo un campionato così appassionante come LaLiga 2020-21.

"Assolutamente sì, il campionato del 2020-21 in Spagna è stato ancor più appassionante di quello dell'anno passato. Fino alle ultime tre-quattro giornate avevamo ben quattro club in lotta per il titolo, cosa che conferma ulteriormente la straordinaria competitività de LaLiga. Siviglia e Barcellona sono uscite all'ultimo dai giochi perdendo rispettivamente contro Athletic e Granada, ma l'ultima giornata è stata veramente emozionante col duello di Madrid tra Real e Atletico. Purtroppo per i blancos il miracolo non è arrivato e a trionfare sono stati i colchoneros...".

Jan Oblak è stato premiato miglior calciatore de LaLiga 2020-21: è d'accordo con questo riconoscimento?

"Mi è piaciuta molto questa scelta, Oblak ha fatto una stagione sensazionale dando un grande contributo all'Atletico per la vittoria de LaLiga. Si merita questo premio, è giusto che vengano presi in considerazione anche i portieri".

Dopo la fine dell'era Zidane, il Real ha riaccolto in panchina Carlo Ancelotti. Cosa ne pensa?

"Il Real ha fatto un'ottima scelta. Mister Ancelotti sa bene dove si trova, è stato qui appena sei anni fa e ha allenato anche me. È un allenatore che conosce bene questo club, conosce bene la Spagna e LaLiga. Ripeto: secondo me è un'ottima scelta".

Nel prossimo campionato spagnolo si rivedrà anche un altro grande ex: Sergio El Kun Aguero.

"Anche Sergio conosce bene LaLiga visto il suo passato all'Atletico Madrid. In questi ultimi anni è stato un vero e proprio punto di riferimento per il Manchester City, adesso torna in Spagna con molta più esperienza e maturità. Il tandem con Messi nell'attacco del Barça promette senza alcun dubbio grande spettacolo".

Qual è il suo augurio in vista de LaLiga 2021-22?

"Mi auguro di vedere un campionato competitivo come questo appena passato e ovviamente che sia il Real Madrid a vincerlo, ma soprattutto desidero che tutti noi possiamo tornare allo stadio. Il calcio non è davvero calcio senza i tifosi sugli spalti".

Chiosa inevitabile su Euro 2020: come ha visto la grande favorita Francia nel big match di martedì contro la Germania?

"Molto bene direi. La Francia ha giocatori di altissimo livello in tutti i reparti del campo, è il campione in carica a livello mondiale e adesso, per giunta, ha anche molta più esperienza rispetto a tre anni fa. Martedì la Germania se l'è giocata col suo ottimo mix fra giovani talenti e veterani, ma i Bleus hanno vinto con merito e oggi sono sicuramente i favoriti".