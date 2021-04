esclusiva Chierico: "Roma, Belotti o Vlahovic? Tutti e due. E sogno il ritorno di Ancelotti"

vedi letture

"Domani vale tanto, è una partita fondamentale anche perchè conta arrivare fino in fondo e vincere l'Europa League". Parla così a Tuttomercatoweb.com Odoacre Chierico, grande ex giallorosso, in vista del match di domani dei capitolini contro l'Ajax. "E' una competizione che darebbe accesso alla Champions. Credo che entrarci dal campionato per la Roma sia un discorso ormai compromesso. La Champions è ossigeno puro per le grandi squadre, spero che i giallorossi si siano preparati bene".

Intanto per il prossimo anno per l'attacco si parla di Belotti e Vlahovic. Lei chi vorrebbe?

"Preferirei prendere tutti e due... Però Belotti in questo momento ha più esperienza e più consistenza"

Che pensa delle recenti parole di Pallotta in particolare molto duro nei confronti di Monchi?

"Non le ho seguite fino in fondo. Ho conosciuto Monchi, ho avuto un rapporto cordiale con lui e mi parso una persona perbene. Chiaramente non ha avuto fortuna, però vorrei dire anche il mio pensiero. Faccio un discorso generale: credo che il calcio italiano debba essere seguito da persone italiane perché per qualsiasi direttore straniero è dura in un anno o due far qualcosa di importante. Anche un ds straniero deve ambientarsi e dovrebbe avere l'opportunità di un lungo ciclo, ma tutto questo non sempre è possibile. Se fossi un presidente prenderei un ds esperto e italiano".

Per l'allenatore della Roma del prossimo anno si parla anche di Conceicao...

"Stesso discorso: abbiamo tanti allenatori bravi e non capisco perché lambiccarci il cervello... Gli allenatori italiani vanno all'estero e fanno bene, puntiamo su di loro. Io sogno il ritorno di Carlo Ancelotti, ma ce ne sono tanti bravi tra i nostri connazionali".