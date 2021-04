ESCLUSIVA TMW - Claudio Sala sul derby: "Toro, nulla è impossibile. Alla fine pure un punto va bene"

esclusiva Claudio Sala sul derby: "Toro, nulla è impossibile. Alla fine pure un punto va bene"

Claudio Sala, il poeta del gol, prova a interpretare il derby della Mole. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "E' una gara che arriva nel peggior momento per il Toro e per la Juve che è reduce da un ko interno che ha pesato molto. Tutte e due le squadre cercheranno di vincere ma per il Toro un punto può andar bene"

Vede lo spirito giusto da parte dei granata?

"Serve qualche risultato. La gara è difficile ma nel calcio nulla è impossibile e può far bene".

Con Nicola cosa ha visto di nuovo?

"C'è qualcosa di diverso come voglia e senso appartenenza al Toro. Nicola ha indossato quella maglia e trasmette quei valori"

Con la Juve il Toro può giocare col tridente?

"All'inizio non credo proprio. Magari se andrà in svantaggio potrà utilizzarlo ma al principio della gara si metterà in campo in modo da creare fastidi alla Juve e poi a seconda di come si metterà la gara si regolerà".

Il mercato di gennaio le è piaciuto?

"Sono stati presi giocatori indicati dal tecnico, elementi che conosceva ed è importante poter contare su calciatori di cui si sa vita morte e miracoli".

Una volta trovata la salvezza si aspetta una rivoluzione per la prossima stagione?

"E' prematuro parlarne ora perché si creerebbe solo confusione. Verrà fatto un punto della situazione alla fine. Certo, c'è bisogno di investimenti"