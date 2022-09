esclusiva Cobolli Gigli: "L'amministratore delegato stia più attento. Allegri via? Assolutamente no"

"Il Benfica ha giocato meglio, ha delle individualità superiori a quelle della Juventus". A dirlo è l'ex presidente bianconero, Giovanni Cobolli Gigli, nel day after della sconfitta bianconera allo Stadium contro i portoghesi. "Li ho visti non bene, anche se non posso non sottolineare la volontà e l'impegno che in maniera un po' disordinata hanno cercato di mettere in campo. Purtroppo ci sono alcuni calciatori che non sono ancora in forma, ho un grande affetto sportivo per Cuadrado, ma mi sembra che non dia un contributo".

Invece Milik...

"È stato un acquisto forse fortunato, ma indovinato. La Juventus ha avuto le sue occasioni, parlo principalmente del secondo tempo, quando persino Kean ha dato qualche soddisfazione, un suo tiro stava per entrare".

Qual è la ricetta per uscirne?

"La situazione è estremamente complicata, serve determinazione e compattezza a livello di squadra e società. In questo senso mi sento di esprimere, come persona ma anche come uomo di comunicazione che è stato amministratore delegato di varie case editrici fra le quali la Mondadori, mi sento di muovere una critica alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus".

A cosa si riferisce?

"In primis anche osservazioni sull'episodio di Pogba. Sembra come se lui fosse critico per quanto riguarda il periodo di riposo concordato: se Pogba se l'è preso, prima dell'operazione, vuol dire che il club era d'accordo. Se prima dai l'ok e poi dai opinioni critiche... Dai l'idea di una società ondivaga".

Cone due anime quindi?

"Sì, prima gli dai un mese e mezzo, poi quando si opera ti lamenti per il periodo. È sbagliato, ma non è l'unica cosa".

Che intende?

"Alcuni atteggiamenti ironici che l'amministratore delegato porta avanti. Ieri, fuori da un ristorante di lusso e rispondendo alla domanda di un uomo di sport che chiedeva se avrebbero mandato via Allegri, lui ha risposto "I soldi ce li dai tu?". Mi sembra molto inopportuno. Sono convinto che l'ad volesse fare ironia, ma può sembrare anche un "lo manderemmo a casa ma abbiamo problemi di budget". Questo non contribuisce a creare uno spirito di compattezza tra società e tifosi, ma attizza fuocherelli. È un difetto di noi italiani, cerchiamo sempre il pelo nell'uovo".

E ora?

"La Juventus ora si deve concentrare per non fare felice Berlusconi a Monza, poi recuperare i giocatori. L'ingresso di Di Maria, negli ultimi 20-30 minuti, ha dimostrato che, pur non essendo in forma, ha grande classe. Prima non si erano viste certe cose, la Juve ha bisogno di avere tutti i suoi giocatori pronti da schierare. Inutili le critiche che potrei esprimere, dimostrare solidarietà ad allenatore e ai giocatori".

Quindi Allegri non lo manderebbe via?

"Non ci penserei neanche lontanamente, assolutamente".