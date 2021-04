esclusiva Cosa fare con Dybala? De Canio: "Se la Juve lo ritiene centrale, va tenuto"

vedi letture

“È un argomento difficile, anzitutto per un motivo molto semplice. Il momento è delicato”. Raggiunto da TMW, Luigi De Canio analizza la situazione creatasi tra Paulo Dybala e la Juventus: “Bisogna considerare che la pandemia ha creato dei problemi al calcio. Poi tanto passa da valutazioni tecniche: se le esigenze dell’allenatore e della squadra richiedono Dybala come riferimento, allora la Juve cercherà di trattenerlo. Alla fine sono i giocatori di talento a determinare le partite. Se nel pensiero della Juve c’è l’idea di rivoluzionare la squadra è chiaro che si deve trovare un compromesso per valorizzare un’eventuale cessione nel miglior modo possibile”.

C’è distanza tra le parti a livello economico.

“Se la Juve lo ritenesse centrale e il ragazzo dimostrasse di aver recuperato bene a livello fisico, la società bianconera dovrebbe fare di tutto per completare questa trattativa. Fermo restando il fatto che anche i calciatori oggi devono avere la sensibilità di tenere conto del momento mondiale”.

La Juve non rischia di sottovalutare il peso avuto da Dybala negli ultimi anni?

“Io non credo che stiano sottovalutando la sua importanza, Dybala è un gran giocatore, ha talento e lo ha sempre dimostrato. Ma credo che tutto passi attraverso valutazioni di carattere tecnico-tattico e anche economico, perché in un momento del genere una società che si rispetti deve coniugare il risultato tecnico con un risultato economico. Magari un’eventuale cessione di Dybala potrebbe servire per migliorare l’aspetto economico, se è vero che qualcosa non ha funzionato negli ultimi anni. Però è difficile capire come stanno realmente le cose. Se parliamo solo a livello tecnico, è un giocatore sicuramente da tenere“.

Vede un dualismo con Cristiano Ronaldo?

“Non credo. Quando mi capita di guardare le partite vedo serenità sul volto di Dybala, credo sia dispiaciuto di non aver potuto giocare, come tutti i calciatori che non lo fanno. Le altre situazioni interessano relativamente, non credo che soffra della presenza di Ronaldo, anzi credo che a lui faccia piacere giocare insieme, come sarebbe per chiunque”.

In caso di addio, dove lo vede?

“In una grande squadra, per forza. Nel caso, in una che possa garantire a livello economico il giusto valore sia a lui che alla Juve. Ma penso che alla fine troverà un accordo con i bianconeri: è ancora giovane, non credo lo lasceranno andare”.