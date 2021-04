esclusiva Cosa fare con Dybala? Galia: "Se devo prendere Icardi, mi tengo la Joya"

Cosa deve fare la Juventus con Paulo Dybala? Un interrogativo che anima le questioni di casa bianconera nelle ultime settimane e che verosimilmente sarà tema caldo anche nel prossimo futuro. Per avere un'opinione sulla Joya, TMW ha contattato l'ex bianconero Roberto Galia: "Il giocatore lo conosciamo tutti e non ha chiaramente bisogno di ulteriori presentazioni. Quest'anno è stato frenato in maniera importante dagli infortuni, quello che mi auguro è che adesso possa fare un grande finale di stagione".

Nelle idee tattiche di Pirlo ce lo vede?

"Assolutamente. Nel 4-4-2 che ha spesso proposto Pirlo per me può fare senza problemi il trequartista. Ma deve star bene fisicamente e di testa per riuscire a fare la sua parte sul campo. La Juventus ha bisogno delle sue giocate".

La questione rinnovo, però, continua a tenere banco.

"Io credo che la questione rinnovi, così come quella legata al mercato, sarà affrontata con attenzione solo alla fine della stagione una volta che la Juventus avrà raggiunto i propri obiettivi, si spera. E molto sarà dettato anche dalla situazione creatasi con la pandemia, immagino che le spese saranno contenute e le scelte oculate. Immagino che la Juventus farà una rosa ancora più giovane, penso e spero che i tifosi capiscano la scelta".

Lei uno sforzo in più per trattenerlo lo farebbe?

"Mai come in questa situazione serve essere d'accordo in due... Ripeto, la Juventus andrà incontro verosimilmente a scelte oculate, credo anche con riduzioni degli stipendi dei calciatori. Quel che mi auguro è che la scelta finale risulti la più giusta per entrambe le parti e che entrambe le parti siano sicure e convinte di quanto pattuito".

Intanto continua a circolare la possibilità di uno scambio con Mauro Icardi del PSG...

"Onestamente Icardi non lo vedrei bene alla Juventus. Ammetto che si tratta di un ottimo giocatore, pur diverso da Dybala, ma non mi sembra una figura da Juve. Piuttosto che prendere Icardi mi tengo Dybala, anche se ovviamente il ragionamento finale del club sarà più ampio e riguarderà tutto il comparto offensivo".