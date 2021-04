esclusiva Cosa fare con Dybala? Horncastle: "Dipenderà dalla scelta di Ronaldo"

Cosa fare col futuro di Paulo Dybala? Cosa farà la Juventus e cosa deciderà l'argentino? Un dibattito aperto che Tuttomercatoweb.com ha affrontato con tanti addetti ai lavori come il collega James Horncastle che per la testata The Athletic segue il calcio italiano. "Tenerlo. Tenerlo perché è più giovane di Cristiano. Ha un grande senso di appartenenza, lo si vede dopo le sue esultanze come contro il gol al Napoli. Lo si sente ogni volta che parla della Juventus: a mio avviso ha ancora l'ambizione di restare a Torino, è contento in città e di esser il 10 della Juve".

E la Juventus?

"Dipenderà da Cristiano, la scelta di Paulo sul futuro e della Juve. A mio avviso, se Ronaldo volesse restare per l'ultimo anno di contratto, la tentazione di fare una maxi plusvalenza con Dybala ci sarà. Detto questo, non so come si svilupperà il mercato di Dybala dopo questa stagione. La valutazione sarà quella di un anno fa, quando era l'MVP del campionato? E' una situazione abbastanza complessa".