ESCLUSIVA TMW - Cosa fare con Dybala? Orlando: "Da evitare il rischio braccio di ferro"

esclusiva Cosa fare con Dybala? Orlando: "Da evitare il rischio braccio di ferro"

Si rischia un braccio di ferro? "Il rischio c'è ma per il bene di tutti andrebbe trovata la soluzione che accontenti il giocatore e anche la società, in modo che vada a monetizzare. Tutto questo affinchè poi il prossimo anno alla preparazione estiva non ci sia ancora la questione Dybala. E' chiaro che le pretese della Juve dovranno esser riviste ma la Juve ha bisogno anche di incassare".

Sulla questione Dybala è intervenuto a Tuttomercatoweb.com Massimo Orlando. "La Juve - ha detto - non può permettersi che arrivi a scadenza. Quest'anno tra l'altro tra infortuni e scarso impiego ha reso meno e ha perso valore rispetto all'anno passato. Pare che la decisione sia stata presa ma vedremo se potrà essere decisivo in questo finale di stagione e se vari club lo metteranno nel mirino. E' un giocatore che può fare ancora tanto".

