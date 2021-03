ESCLUSIVA TMW - Crotone, Ursino: “Proviamo a ripetere il miracolo. Insulti a Ounas atto gravissimo”

esclusiva Crotone, Ursino: “Proviamo a ripetere il miracolo. Insulti a Ounas atto gravissimo”

“I messaggi contro Ounas? Sono fatti gravissimi. Assolutamente da condannare”. Così a Tuttomercatoweb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino.

Buona la seconda per Cosmi, direttore. Ieri avete battuto il Torino.

“In una settimana non si può ancora vedere la mano del mister, che come ha detto sta cercando di migliorare il lavoro di Stroppa. Oggi pensiamo a giocare partita dopo partita”.

Sembra impossibile, quanto credete nella salvezza?

“Già una volta è successo un miracolo che poi non lo era. Ci crediamo tutti. Poi quello che succederà non lo so, conta fare sempre bene partita dopo partita. E la Lazio è una delle più forti. Ma ce la giocheremo”.

Cosmi può rimanere anche il prossimo anno?

“Ho visto un allenatore motivato, che vuole ottenere un grande risultato. Oggi il contratto non ha nessuna importanza”.