esclusiva Cuoghi: "Milan, prendi due attaccanti. Giroud è ok. De Paul se va via Calha"

Stefano Cuoghi ha parlato a Tuttomercatoweb.com (come si vede nel video sotto) affrontando vari temi. La Nazionale e non solo: "L'Italia - ha detto - ha fatto di nuovo innamorare i tifosi. Speriamo bene perchè quando abbiamo vinto l'inizio è stato in sordina. Partire troppo bene dal punto di vista scaramantico non è il massimo. Comunque questa Nazionale ha un gruppo coeso e tanta qualità. Barella, che ho allenato, è sempre più forte, è tra i migliori centrocampisti in Europa, per essere il migliore deve solo far qualche gol in più". Poi sul Milan e le condizioni di Ibra: "Quando ha rinnovato stava bane, speriamo non debba operarsi. e' stato imprescindibile Ibra e rinnovargli il contratto era una cosa dovuta. Servono due attaccanti uno forte e giovane, e uno esperto. Giroud? E' un giocatore che fa parte di un'elite importante. Calhanoglu? Se non rinnova, il massimo sarebbe De Paul. Ha dimostrato nell'Udinese e nell'Argentina che può giocare ad un livello top".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa a Cuoghi