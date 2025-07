Ufficiale Pianese, arriva Ongaro in prestito dal Trapani. Nicoli, invece, in sicilia a titolo definitivo

Easton Ongaro è un nuovo giocatore della Pianese. La società bianconera si è assicurata il diritto alle prestazioni dell’attaccante canadese, proveniente dal Trapani con la formula del prestito. Classe 1998, nato a Edmonton, Ongaro porta con sé un bagaglio di esperienze in giro per il mondo, dopo aver giocato nei campionati canadesi e americano oltre che in campo europeo in Danimarca e Romania. Sbarca in Italia nel gennaio del 2024 vestendo la maglia del Novara, dove il suo contributo si rivela determinante nel raggiungimento della salvezza. Nella stagione appena conclusa, disputa i primi sei mesi con la formazione piemontese e i successivi sei con il Trapani, mettendo a segno nove reti complessive tra campionato e Coppa.

“Sono molto entusiasta di unirmi alla squadra e di iniziare a giocare davanti ai nostri splendidi tifosi. Credo che la società – dice Ongaro – abbia un grande progetto e sono molto grato per l’opportunità di farne parte. Non vedo l’ora di arrivare e iniziare a lavorare. Forza Pianese!”.

Contestualmente, la Pianese rende noto di aver formalizzato la cessione a titolo definitivo di Simone Nicoli al Trapani. La società ringrazia Simone per il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Piancastagnaio e gli augura le migliori fortune personali e professionali.