ESCLUSIVA TMW - Dalla C alla A, il ds del Südtirol racconta la favola Gyasi: "Sarà un gran trequartista"

esclusiva Dalla C alla A, il ds del Südtirol racconta la favola Gyasi: "Sarà un gran trequartista"

Dallo Spezia allo Spezia, dalla Serie C alla Serie A. La favola di Emmanuel Gyasi è sicuramente espressione dei sogni che diventano realtà. I sogni, in questo caso, sono quelli di un giovane attaccante italo-ghanese che, dopo un lungo girovagare, nel 2016 si conquista la chiamata degli Aquilotti. A La Spezia, tuttavia, non c'è neanche il tempo di disfare le valigie, perché il classe '94 viene subito ceduto in prestito alla Pistoiese (5 gol in 38 presenze nel 2016-2017) e poi, l'anno successivo, al Südtirol (4 gol in 37 presenze). Una bella ed efficace gavetta, quella in terza divisione, che nel 2018-2019 riporta Gyasi allo Spezia con molta più maturità e consapevolezza, stavolta per restare ed essere protagonista. Prima in Serie B, con 13 reti totali in 73 partite ufficiali tra il 2018 e il 2020, e adesso anche nel più ambito palcoscenico italiano.

Proprio per commentare l'ottimo avvio di stagione di Gyasi, già autore del suo terzo gol stagionale nella vittoria di sabato contro il Sassuolo (complessivamente 3 gol e 4 assist in 23 gare finora nel 2020-2021), TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo dei Rot-Weiß, Paolo Bravo.

Direttore, se le dico Gyasi cosa mi risponde?

"Buon giocatore, dotato di grandi qualità tecniche e fisiche. Sono felice per come gli stanno andando le cose in Serie A, se lo merita".

Che ricordo ha di lui durante il prestito al Südtirol?

"Quando arrivai a stagione in corso faceva già parte della nostra rosa, perché lo aveva preso il mio predecessore Aladino Valoti. Ricordo però un ragazzo serio e con tanta cultura del lavoro. In Tirolo fece un buon campionato di Serie C, segnando 4 gol e giocando 34 partite. Non mi sorprese quando lo Spezia decise di riportarselo a casa a fine anno".

Dopo la lunga gavetta tra C e B, si aspettava di vederlo consacrarsi anche in Serie A?

"Lo Spezia di mister Italiano oggi gioca un bel calcio che riesce a tirar fuori il potenziale di tutti i suoi elementi, compreso Gyasi. Su Emmanuel forse andrò controcorrente, ma io più che esterno offensivo penso che col tempo possa diventare un ottimo trequartista. Ha visione di gioco, tecnica e soprattutto sa giocare bene spalle alla porta. Gli faccio ovviamente i miei complimenti e, secondo me, un domani sarà proprio questo il suo nuovo ruolo".