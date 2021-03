esclusiva Dan Peterson: "Ancora troppa esterofilia. A volte differenze minime con stranieri"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatowweb.com è intervenuto Dan Peterson che oltre ad aver ricordato Marco Bogarelli scomparso due giorni fa, si è soffermato, da grande uomo di sport, sull'attualità del nostro calcio e in particolare sull'eliminazione di tutte le italiane dalla Champions. "Sento parlare di flop. Il covid - ha detto - condiziona tanto, avrei voluto vedere il Real a Bergamo con i tifosi perché i giocatori sono uomini e il pubblico è uno stimolo, soprattutto in una gara importante. Devo dire che ci sono tantissimi stranieri in Italia: in Spagna hanno vinto il mondiale e i giocatori non li hanno presi dalla panchina dei club. Giocavano nelle loro squadre. E così è accaduto nel basket in Spagna. Mi ha colpito molto sentire che Ramos aveva praticamente più partite in Champions di tutta l'Atalanta. Non puoi cambiare i giocatori ogni anno. Prendiamo un'altra macchina da guerra come il Bayern: Muller è sempre lì, i loro giocatori li fanno giocare, lanciano i loro senza esagerare con gli stranieri. Nel calcio e nel basket la differenza tra italiano e straniero tra l'altro a volte è minima. Ci si esalta per certi giocatori troppo frettolosamente. Nel basket italiano ci si affida ora un po' di più agli italiani e l'Olimpia Milano sta facendo ottime cose in Eurolega e la Virtus Bologna sta andando forte".

Clicca sotto per guardare