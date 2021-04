Dan Peterson durissimo contro Florentino Perez: "Riconosco la differenza tra letame e cioccolato"

Dan Peterson, storico allenatore di basket e voce dello sport in Italia e all'estero, ha affidato alla Gazzetta dello Sport un pensiero a proposito del progetto di Superlega: "Fortunatamente è saltato. In questi giorni abbiamo sentito Florentino Pere dire che volevano salvare il calcio. Mi perdoni senor presidente, ma riesco ancora a riconoscere la differenza tra il letame e il cioccolato. Si chieda come mai tutto il mondo del calcio si è unito contro di lei e la "sporca dozzina". Potete fare la Superlega ma non spacciate l'egoismo per altruismo, il cinismo per pietà, l'avidità per generosità. (...) Perché me la sono presa con Perez e non con i dirigenti italiani? Almeno loro non mi avevano dato l'idea di sputarmi in faccia".