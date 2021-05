ESCLUSIVA TMW - Facchetti: "Inter ha più di 110 anni di storia e resterà: i tecnici e i giocatori passano"

esclusiva Facchetti: "Inter ha più di 110 anni di storia e resterà: i tecnici e i giocatori passano"

Gianfelice Facchetti presente oggi al funerale di Tarcisio Burgnich ha ricordato a Tuttomercatoweb.com la Roccia ("con mio padre tante imprese storiche, una volta Tarcisio disse di aver passato più ore in ritiro con lui che con sua moglie") e ha anche parlato dell'attualità dell'Inter. "L'addio di Conte arriva in mezzo alla festa e costringe a riprogrammare. Ma l'Inter ha più di 110 anni di storia: gli allenatori e i giocatori passano, l'Inter resta e continuerà. Non ho ancora un'idea sul tecnico ma guardando anche in altre... case vedo tanta confusione, per questo non sono preoccupato sul futuro dell'Inter".

