esclusiva Fortunato: "Napoli, persi punti pesanti. Dovrebbe stare vicina alle prime 2-3"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Daniele Fortunato con cui abbiamo parlato del Napoli e del pari di ieri. "La mancata vittoria pesa, i punti diventano ora sempre più importanti in ottica Champions. Questi due punti in meno non dico che saranno decisivi ma contano parecchio. Non è la prima volta che il Napoli non riesce a gestire il finale di gara. Era partito bene e si pensava ad inizio stagione che potesse lottare per i primi due-tre posti. Certo, ad oggi è una stagione deludente, ci si aspettava di più. Non so se sia dipeso da infortuni o questioni di personalità però mancano parecchi punti. A mio parere doveva stare a ridosso delle prime due-tre. Se ha tutti a disposizione il Napoli è una delle squadre più competitive".

L'errore di Manolas sul rigore?

"Non doveva farlo, soprattutto un giocatore esperto come lui. Purtroppo nel calcio succede anche questo ma credo che anche Gattuso a fine gara non sapesse cosa dire".

Clicca sotto per guardare