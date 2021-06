esclusiva Gardi sulla Turchia: "Quanto talento. E quanto mercato per gli avversari azzurri"

Meno due. Due giorni a Turchia-Italia, prima gara di Euro 2020 e ovviamente anche esordio degli azzurri di Roberto Mancini. C'è un'attesa fatta di speranza e sogni ma dall'altra parte sono pronti a spezzarli gli uomini di Senol Gunes. Una Nazionale forte, tosta, pericolosa, che Tuttomercatoweb.com ha voluto raccontare e scoprire insieme a uno dei più profondi conoscitori come l'agente e intermediario George Gardi.

Da profondo conoscitore e tra i massimi esponenti del mercato sull'asse internazionale con la Turchia: che Nazionale troverà l'Italia?

"La Turchia è una Nazionale preparata tatticamente, miglior difesa durante le qualificazioni e può vantare quella stella che gli da quel plus, Burak Yilmaz, che ha già dimostrato il suo carisma trascinando il Lille allo storico titolo. C'è un nuovo fattore in questa Nazionale, poi: molti stanno già dimostrando il loro valore nei maggiori campionati europei: dall’Italia, all’Inghilterra alla Francia alla Spagna all’Olanda. E’ una squadra profondamente europea".

Yilmaz sta vivendo una nuova giovinezza. E' il grande pericolo? E potremo vederlo in Italia?

"Impossibile che non ci siano interessamenti per quello che è stato definito il Re di Francia, dove impersonifica ciò che in Italia è Ibrahimovic. Burak ha sempre visto l'Italia con uno sguardo positivo, però non scordiamo che ha ancora un anno di contratto col Lille che farà la Champions League".

In difesa tanti leader tra cui un giocatore che segue da vicino come Kabak. Anche per lui, ci sono chance di un arrivo in A?

"Quest’anno è stato un anno importante per lui, visto che ha giocato in Champions League con il Liverpool, è stato allenato da un top allenatore come Klopp. Questo va ad aggiungersi alle tante stagioni da protagonista da titolare in carriera, alle esperienze in Champions col Galatasaray, a un maestro come Terim che lo ha allenato. Ha due stagioni in Germania, e stiamo parlando di un classe 2000. Piace in Italia, vedremo".

Dietro c'è un altro giocatore top come Celik, seguito da tante big europee

"Il gioco del tecnico del Lille, Galtier, ha esaltato le qualità di Celik che p bravo sia a difendere che offendere. Ha estimatori importanti. Una menzione anche per il terzino sinistro della nazionale Meras, che gioca in Francia...".

La Turchia è anche una Nazionale di grande talento. Due delle grandi promesse sono uomini mercato che conosce da vicino come Omur e Kocku

"Senza dubbio: sono due talenti cristallini. In Italia conosciamo Çalhanoğlu , ma questi nomi non sono assolutamente da meno in termini tecnici e di lettura di gioco".

Lei è uno degli intermediari più attivi a livello internazionale. Ha seguito e curato da vicino trasferimenti importanti nelle ultime settimane, non ultimi Gervinho, Bruno Peres, Hamsik.

"Questi giocatori aiutano ad arricchire il già importante campionato turco, e sicuramente aiuteranno i giovani talenti turchi a crescere ulteriormente. La Turchia è un paese calcisticamente molto ambito, gli stadi sono stati costruiti, si erano candidati ad ospitare l'Europeo, la finale di Champions League si sarebbe dovuta disputare lì, ed il campionato è entusiasmante e combattuto. In questo ultimo anno la Super League si è conclusa con tre squadre distaccate di pochi punti. E’ un campionato attrattivo per molti".