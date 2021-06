esclusiva Gnocchi scherza: "Roma, bei colpi di teatro. Per il pullman ci sarà Leclerc"

Gene Gnocchi commenta con sana ironia, come sa fare lui, il legame che si è creato tra Maurizio Costanzo e la Roma. "Tutto questo - dice a Tuttomercatoweb.com - dimostra che la Roma sta facendo le cose in grande perchè forse non lo sapete ma dopo Mourinho ha ingaggiato anche Leclerc per guidare il pullman..."

La Roma è capace di stupire ultimamente.

"E' la squadra dei colpi di teatro. Ma è bello sia così. Ci si può aspettare ad esempio che Zuckerberg si occupi del digitale. E' una bella strategia, poi però contano i risultati. Ci sarà una bella presentazione di Mourinho ma poi i tifosi vogliono vincere".

A lei più avanti piacerebbe diventare capo di un settore del suo Parma?

"Mi piacerebbe avere a che fare con un ruolo da dirigente. Ma allo stesso tempo occuparsi di una squadra ti castra. Io mi sento libero di dire quel che voglio, ho totale libertà e invece poi se sei all'interno di una squadra non puoi più avere questo atteggiamento".