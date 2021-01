esclusiva Gomez-Siviglia, Perez (Estadio Deportivo): "Porterà fantasia fra le linee"

Manca solo l'ufficialità e poi il Papu Gomez sarà un nuovo rinforzo per il Siviglia. Termina qui l'avventura all'Atalanta dell'attaccante argentino dopo sette anni di grandissime soddisfazioni: "E' una buona soluzione per tutte le parti - ha esordito ai nostri taccuini il collega di Estadio Deportivo Carlos Perez -. L'Atalanta si libera di un problema, perché il suo rapporto con Gasperini era già insostenibile. Il Siviglia copre un grande bisogno poiché manca di fantasia e verticalità sulla trequarti. Papu arriverà in un grande campionato, in una squadra che di solito lotta per i titoli e in una città di cui se ne innamorerà".

Ti aspettavi la sua partenza dall'Atalanta?

"Allo stato attuale della sua situazione era prevedibile. Quello che era più difficile da immaginare era che avrebbe firmato per il Siviglia. Anche se Monchi domina il mercato come pochi, sa cogliere le occasioni e ha una grande capacità di convincere i calciatori. Non sorprende quindi che il Papu abbia rinunciato a determinati importi o abbia rifiutato offerte più importanti in ambito economico".

Come può contribuire il Papu nella squadra di Lopetegui?

"Soprattutto penso che potrà aiutare ad unire il centrocampo con l'attacco. I centrocampisti del Siviglia giocano sempre molto orizzontalmente, a una velocità che permette agli avversari di avere il tempo di riorganizzarsi e senza praticamente mai occupare l'area del '10'. L'unico è Suso. Papu può dare profondità e gioco tra le linee. Un cambio di velocità nelle partite è necessario per sorprendere".

La concorrenza è tanta. Come puoi inserirsi tatticamente all'interno della squadra?

"Lopetegui generalmente gioca con un 4-3-3 e la sua idea è quella di giocare con Fernando e Jordan, o Rakitic, più in indietro e con Papu davanti, più vicino a En-Nesyri. E, in certi momenti, può anche concedere una pausa a Ocampos o Suso, lasciandoli fuori, e impiegarlo come esterno".

Potrebbe essere l'innesto giusto per puntare alla qualificazione in Champions League?

"Il Siviglia punta al quarto posto. E' ben posizionato in questo momento, e l'obiettivo è anche andare il più lontano possibile in Copa del Rey e Champions League. E' già una squadra affidabile, ben costruita, difficile da battere e con un attaccante, En-Nesyri, che sta facendo molto bene. Ma, ovviamente, l'arrivo di Papu gli farebbe fare un salto in avanti soprattutto in termini di qualità e per quanto riguarda le alternative per attaccare in modi diversi. Può sfruttare al meglio le transizioni e anche può cercare di scardinare le difese avversarie che giocano magari con linee molto vicine".