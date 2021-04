esclusiva Il City in semifinale, visto da Manchester: "Battere il Dortmund pietra miliare di Pep"

2-1 a Manchester e 1-2 a Dortmund: con una doppia vittoria il Manchester City di Pep Guardiola ha eliminato il Borussia di Haaland e conquistato per la prima volta la semifinale di Champions League. Una qualificazione storica che TuttoMercatoWeb.com ha commentato direttamente con Jonathan Smith, corrispondente di Goal proprio per i Citizens.

Smith, com'è stato vissuto a Manchester questo passaggio del turno?

"Battere il Borussia Dortmund è stata una pietra miliare per Pep Guardiola, visto che ha raggiunto le semifinali di Champions League per la prima volta con il Manchester City. Il Dortmund magari poteva essere in difficoltà in Germania, ma ha comunque un sacco di qualità per creare problemi e il City è stata la prima squadra a fermare Erling Haaland in questa stagione".

Come vede la semifinale col Paris Saint-Germain?

"Il City è migliorato difensivamente, il che è estremamente incoraggiante, ma la prospettiva di affrontare Kylian Mbappé e Neymar del Paris St-Germain è un grande banco di prova. Nessuno al City oggi si considera favorito per arrivare in finale, ma c'è allo stesso tempo la consapevolezza di essere in grado di battere il PSG e di raggiungere la finale per la prima volta nella storia del club".