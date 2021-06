ESCLUSIVA TMW - Innocenti: "Atalanta, tre acquisti mirati. Gosens e Freuler restano, Ilicic non so"

esclusiva Innocenti: "Atalanta, tre acquisti mirati. Gosens e Freuler restano, Ilicic non so"

Duccio Innocenti, ex calciatore tra le tante di Fiorentina e Atalanta, è stato intervistato da TMW per commentare l'attualità del mercato italiano. A partire dai tanti cambi di panchina: "Non mi sarei mai aspettato un mercato così importante a livello di allenatori. Tante squadre si stanno rinnovando, ci sono stati diversi cambi di tecnici e credo che questo dipenda molto dal momento che sta vivendo il calcio italiano. Le scelte più difficili, e allo stesso tempo inaspettate, sono state sicuramente l'arrivo di Mourinho alla Roma e l'addio di Conte all'Inter".

Anche il dietrofront di Gattuso...

"Gattuso ha lasciato senza dubbio un po' spiazzati i tifosi della Fiorentina, ma penso che la società abbia già individuato un profilo adeguato per guidare i viola e fare un campionato importante".

Magari Vincenzo Italiano dello Spezia?

"Italiano è un profilo interessante, ha fatto bene quest'anno, ma ha un contratto con lo Spezia e, se la Fiorentina lo vorrà, dovrà andarselo a prendere. Qualunque sia la scelta, sono convinto che i gigliati prenderanno un buon allenatore".

Dalla sua Atalanta cosa si aspetta in chiave mercato?

"L'Atalanta farà tre acquisti mirati, penso a dei calciatori che abbiano già esperienza nel campionato italiano. La truppa di Gasperini sarà protagonista anche il prossimo anno, in Europa e in Serie A".

Ilicic andrà via?

"Non so se partirà o meno... L'Atalanta conosce benissimo il valore di Ilicic e sostituirlo non sarebbe facile. Se dovesse partire, comunque, credo che la Dea non si farebbe certo trovare impreparata. Sartori è un direttore sportivo molto lungimirante, che non si lascia mai sorprendere".

Freuler e Gosens invece resteranno?

"Credo di sì, l'Atalanta si priverà di questi calciatori solamente in caso di offerte irrinunciabili. Soldi da reinvestire subito, eventualmente, sul mercato in entrata".

Guarda l'intervista completa di TMW a Duccio Innocenti nel video in calce!