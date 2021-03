esclusiva Joe Jordan: "Milan, ieri bella vittoria. Si può ancora sognare lo scudetto"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Joe Jordan, per tutti lo Squalo. Ex attaccante rossonero, ha commentato nel video sottostante il momento della squadra di Pioli: "Non era facile vincere a Firenze dopo aver giocato giovedì col Manchester. C'era poco per rifiatare e rimettersi a posto. E' stata una bella vittoria - ha detto - ed è bello anche aver visto un Ibra così. Ha quasi 40 anni ma resta un leader, in campo e nello spogliatoio. L'obiettivo del Milan? Per me il secondo posto è certamente buono ma i tifosi rossoneri vogliono essere primi soprattutto ora. Ci sono ancora partite per recuperare, speriamo possa esserci un crollo dell'Inter...".

Clicca sotto per guardare