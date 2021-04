ESCLUSIVA TMW - L'ex Bari Gerson: "Mi piace Gabriel Veron per la naturalezza del suo dribbling"

esclusiva L'ex Bari Gerson: "Mi piace Gabriel Veron per la naturalezza del suo dribbling"

Grande ex del Bari, Gerson ora si è trasferito in Italia dove allena alla Lodigiani. Naturalmente segue tutto il calcio in Brasile e sui talenti suoi connazionali dice a Tuttomercatoweb.com: Ci sono, basta saperli scoprire. Gabriel Veron è davvero un ottimo calciatore, tra l'altro del Palmeiras, la squadra in cui sono cresciuto. E' giovane e ha qualità. Mi piace per il dribbling e il fiuto per il gol. La maggior parte dei brasiliani hanno dribbling ma Veron ha anche quello decisivo, vicino alla porta. Lo fa con naturalezza, puntando l'uomo senza paura. e può crescere ancora. Ha vinto la Libertadores e la Coppa del Brasile. Al Palmeiras il settore giovanile è eccezionale".

Le piace Kaio Jorge?

"E' bravo, è un giocatore d'area e quando esce dal limite sa giostrare bene la palla, è svelto nonostante un fisico potente. Il Santos è un'altra squadra con tanti talenti".

Gabriel Menino come le sembra?

"Interessante perchè può fare vari ruoli, può giocare a centrocampo o esterno. Eì eclettico, vivace, Tite lo ha convocato spesso in nazionale e tanti club lo vogliono. E' un giocatore su cui investirci"

E Kayky?

"Guardiola lo prenderà al City: è un ammiratore del calcio brasiliano, fu lui a chiamare personalmente Gabriel Jesus"