esclusiva Larini: "Arrivabene alla Juve bella sorpresa. Ruolo insolito ma è un gran manager"

Anche Nicola Larini, ex pilota di Formula uno (anche della Ferrari) commenta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'imminente approdo di Arrivabene alla Juventus come amministratore delegato: "E' una bella sorpresa e sono contento per lui. Ha grande carisma, io gli devo il mio ingresso in Formula 3 e poi da lì poi sono arrivato in Formula Uno. Sapeva già all'epoca come muoversi ed è diventato un grande manager. Va a ricoprire un ruolo insolito ma a livello manageriale ne sa molto. E' abituato a fare cose concrete e quel che dice lo porta a termine. Forse, tra l'altro, far correre la Juve è più facile che farlo con la Ferrari".

