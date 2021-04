ESCLUSIVA TMW - Maggiora: "Roma, non essere spavalda. Giocatela con cervello, con le ripartenze"

esclusiva Maggiora: "Roma, non essere spavalda. Giocatela con cervello, con le ripartenze"

"Sto aspettando che la Roma torni a vincere a qualcosa". Parla così a Tuttomercatoweb.com Domenico Maggiora, ex centrocampista giallorosso in vista della semifinale di Europa League contro il Manchester United. "Le sensazioni, quando si arriva a questi livelli, sono sempre positive. Se si è arrivati a questo punto vuol dire che ci sei meritatamente. Ora viene il difficile, serve giocare con la massima attenzione perchè al minimo errore puoi essere castigato. Sarà una gara aperta, il Manchester lo conosciamo: bisogna giocarla con cervello nei 180 minuti, occorre capire bene quando affondare e quando rallentare".

Come se la giocherebbe?

"Chi sbaglia meno va avanti. La Roma in Europa ha fatto bene, mentre in campionato è stata più alterna e la situazione di classifica non è esaltante. Ma ora c'è l'Europa League e il tifoso dice: 'me la gioco a viso aperto'. Gli inglesi visti col Milan hanno giocato bene, hanno elementi che se partono ti mettono in difficoltà. Non bisogna a mio parere essere troppo spavaldi, meglio provare a ripartire perchè la Roma con i suoi giocatori può far male".

Uno sguardo al futuro: che pensa di Sarri?

"Ben venga, è una persone che ha idee. Alla Juve non ha fatto benissimo ma non aveva forse i giocatori funzionali. Non l'ho condannato quando era a Torino".