ESCLUSIVA TMW - Maspero: “Toro, mi fa ben sperare il nuovo spirito. Viola, sono preoccupato”

esclusiva Maspero: “Toro, mi fa ben sperare il nuovo spirito. Viola, sono preoccupato”

Chiacchierata al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com insieme a Riccardo Maspero. Con lui tra le altre cose si è parlato anche del Torino che ora sta per riprendere a giocare in campionato. E da ex granata ha detto: "Quel che mi fa ben sperare, oltre alle due gare da recuperare, è il nuovo atteggiamento, il nuovo spirito portato da Nicola. Adesso ci sarà la gara col Crotone che proverà a giocarsela ancora. Credo che domenica sarà una gara da... fuoco e fiamme". Da ex viola invece ha detto: "Sono preoccupato per la situazione, è una buona rosa però non è squadra, mancano giocatori che possano trascinare il gruppo. E allo stesso tempo manca il pubblico che riesce a trasmettere il calore e anche il valore della maglia viola. I ragazzi hanno buone qualità tecniche ma non riescono ad esprimere in campo tutto il loro potenziale".

