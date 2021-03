ESCLUSIVA TMW - Mpasinkatu: "La Juve c'è sempre per il titolo. Non sarà facile scucirle lo scudetto"

esclusiva Mpasinkatu: "La Juve c'è sempre per il titolo. Non sarà facile scucirle lo scudetto"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Malu Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di calcio internazionale. Con lui si è parlato in particolare di Inter e Juve. "Oggi i nerazzurri paiono molto maturi - ha detto - in passato quella con il Parma poteva essere una gara trabocchetto. Certo, se non viene affrontata col piglio giusto può essere pericolosa".

La Juve può riprendere l'Inter?

"Secondo me si perché ha lo scudetto sulle maglie e scucirglielo non sarà facile per l'Inter o per il Milan. I bianconeri stanno balbettando, le prestazioni non convincono ma i punti li stanno facendo e in più devono recuperare la gara col Napoli. Chi sta dando la Juve per spacciata si sbaglia. L'alternanza di risultati invece me la spiego con la necessità di abituarsi ad un modo di giocare diverso, ci vuole tempo. E' chiaro che comunque tutti si aspettano di più, la Juve deve giocare molto meglio e in modo costante".

Col Porto non potrà sbagliare...

"Ha fallito la gara dell'andata ma il gol di Chiesa è stato fondamentale e deve ripartire da quello. Il Porto è squadra esperta, se ai lusitani si lascia il contropiede la gara può essere molto rischiosa".

Clicca sotto per guardare