esclusiva Oddo: “L’Inter sta meglio, Milan compatto. Pescara, mi aspettavo un altro progetto”

vedi letture

“L’Inter arriva meglio mentalmente perché ha sorpassato il Milan, ma i rossoneri vorranno recuperare terreno”. Così a Tuttomercatoweb l’ex difensore rossonero ed ex allenatore di - tra le altre - Udinese, Perugia e Pescara, Massimo Oddo.

Inter favorita per lo Scudetto?

“Dover giocare una sola competizione è un vantaggio. La rosa è più ampia rispetto al Milan che però ha meritato di stare in testa per un lungo periodo”.

Al di là delle ultime due battute d’arresto, che Milan ha visto fin qui?

“Durante il campionato qualche passo falso è normale, il Milan ne ha fatti meno rispetto ad altri. Mi hanno colpito compattezza e organizzazione. In Serie A ci sono rose più forti quantomeno in quanto a lunghezza di organico. Parla sempre il campo”.

Hakimi o Theo Hernández?

“Sono tra i terzini più forti del nostro campionato e non solo”.

E domani chi vincerà?

“È una partita aperta a tutti i risultati”.

Per lo Scudetto c’è anche la Juve?

“È tutto aperto, c’è tempo per rientrare”

E lei mister?

“Aspetto...”.

Davvero poteva tornare al Pescara?

“Non sono stato contattato”.

Che è successo agli abruzzesi quest’anno?

“Ci sono stati problemi iniziali, si è partiti col piede sbagliato, il mercato è stato strano perché il Pescara ha finito per ultimo il campionato. Mi aspettavo tutt’altro progetto. Non è andata come avevo in testa”.