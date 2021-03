esclusiva Padoin: "Ingenerose certe critiche a CR7. Juve, scudetto ancora possibile"

vedi letture

Quattro stagioni nella Juventus, Simone Padoin ha da poco terminato la sua carriera da calciatore. Con grande equilibrio e pacatezza analizza il momento dei bianconeri, dopo l'uscita dalla Champions: "Dispiace per questa eliminazione - dice a Tuttomercatoweb.com - c'è delusione perché la Juve aveva le carte in regola per superare il turno. Non ce l'ha fatta con con un avversario alla portata che però ha approfittato di alcuni errori".

Che cosa è mancato?

"La Juve è una squadra che volte si è trovata a rincorrere e non sempre riesci a recuperarla. Tra l'altro il Porto già a fine primo tempo poteva chiuderla perché aveva avuto tante occasioni. I bianconeri sono rimasti in partita ma alla fine non ce l'hanno fatta. Ora siamo qui ad ascoltare tante critiche perché in effetti ci si aspettava di più ma in ogni caso c'è ancora lo scudetto e il discorso non è chiuso perché manca lo scontro diretto e c'è da giocare la gara col Napoli. C'è tempo per recuperare".

Su CR7 si è scatenato un dibattito: va tenuto o va lasciato andare?

"Che nell'ultimo periodo non sia stato brillantissimo è visibile, ma non può essere dimenticato cosa ha fatto in questi anni e anche in questa stagione. Ora bisognerà vedere quali saranno le decisioni sportive, economiche e e tecniche e poi verrò fatta una scelta. Trovo ingenerose ed eccessive queste critiche per un giocatore come CR7 male e mi dispiace che tanti aspettino il momento in cui le cose vanno male per poi buttarsi sul colpevole. Aggiungo che sono nove anni che la Juve vince sempre in Italia, in Europa vince solo una".

In ogni caso lo terrebbe CR7?

"Se il tecnico vuole lo terrei".

Pirlo invece come va valutato?

"Ha fatto un lavoro buono, è chiaro che ci vuole tempo per portare avanti un certo tipo di gioco. Ma la Juve da inizio anno ha fatto vedere dei miglioramenti. Nell'estate scorsa è stata fatta una scelta ben precisa e credo sia giusto proseguire".