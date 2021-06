esclusiva Perrone: "Dea protagonista anche agli Europei. Premio alla qualità del lavoro"

Una chiacchierata con Carlo Perrone che da ex atalantino giudica alcune mosse dei bergamaschi ma osserva anche quanta Atalanta ci sia agli Europei. Si parte da Musso, probabile nuovo portiere della Dea: "Mi piace - dice a Tuttomercatoweb.com - apprezzavo comunque anche Gollini. A Bergamo c'è l'ambiente giusto che ti mette in condizione di esprimerti al meglio. Ho molta fiducia in chi li vede e li sceglie. Ultimamente non sbaglia quasi nulla sugli acquisti...".

E' anche un'Atalanta da record: è l'unica oltre al Chelsea ad avere un giocatore in ogni quarto di Euro 2020...

"E' la conferma di quel che dicevo: sanno scegliere, i giocatori sono allenati bene e sono arrivati in ottima condizione a questo appuntamento. In più i giocatori sono forti. I meriti di Gasperini sono enormi ma chi li sceglie fa un ottimo lavoro e c'è qualità".

Pessina se lo aspettava così?

"Tanta roba. E' cresciuto tanto, è entrato benissimo in partita con l'Austria e il gol è stato meritato. Direi che il futuro è tutto suo. Aveva e ha un'eredità importante, sostituire il Papu non è semplice ma ha personalità e questa esperienza gli darà ancora di più in vista del campionato".