esclusiva Pierini: "Napoli, Conceicao poco portoghese e molto attento al lavoro tattico"

Alessandro Pierini ex difensore di Udinese, Fiorentina e Parma commenta la conclusione della lotta Champions e dice a Tuttomercatoweb.com. "La delusione è il Napoli, visto che pareva quasi sicura la qualificazione in Champions ma il calcio ti riserva sempre sorprese. La squadra di Gattuso comunque nel girone di ritorno era andata forte con la rosa al completo. Conceicao per il Napoli? Da quel che ho visto anche in Champions contro la Juve, mi pare un tecnico poco portoghese, molto attento alla fase difensiva e al lavoro tattico, già adatto al campionato italiano. Anche se poi ci sarà da capire chi parte e chi resta".

