Alessandro Pierini, ex difensore di Udinese e Fiorentina, ora allenatore, conosce bene la realtà del Sassuolo dove è cresciuto suo figlio Nicholas, ora al Modena. E nel corso del TMW News ha parlato dell'esplosione di Raspadori: "Si vedeva negli anni scorsi che aveva qualcosa in più degli altri ma magari un exploit così ci si aspettava più avanti. Nell'ultimo anno e mezzo ha fatto grandissimi progressi. Credo che la politica del Sassuolo, intrapresa da tempo, stia dando i frutti, pensiamo anche a Erlich e Scamacca. Se si curano bene i settori giovanili si può fare un ottimo calcio e con costi contenuti. Raspadori simile a Di Natale? Sono paragoni difficili da fare; Totò è stato un grande. Credo che Raspadori sia più potente e meno agile, poi è giovane e ancora tutto da scoprire. E' anche il capitano ed è un bel segno che il club vuol dare al mondo del pallone. Se si lavora bene si può far calcio anche con i ragazzi".

