ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, Mourinho colpo geniale. Ha motivazioni, zero dubbi su di lui"

esclusiva Pruzzo: "Roma, Mourinho colpo geniale. Ha motivazioni, zero dubbi su di lui"

Roberto Pruzzo è ancora entusiata del colpo Mourinho messo a segno dalla Roma. "E' stata un'idea geniale - dice a Tuttomercatoweb.com - in un momento come questo portare un vincente è un segnale per tutto il calcio italiano. Poi è chiaro che occorrerà costruire una squadra che in due-tre anni possa giocare per il vertice".

Negli ultimi anni però Mou non è stato così brillante a livello di risultati...

"Ho zero dubbi, anzi avrà grandi motivazioni tornando in Italia dove ha vinto tutto. Peraltro arriva in una città spettacolare con una tifoseria incredibile. Avrà grandi stimoli per far bene. Ognuno ha la sua idea ma questa di un Mou appannato io non la condivido".

Quanti rinforzi serviranno?

"C'è curiosità, la Roma è una squadra che ora non sappiamo giudicare fino in fondo, si può rinforzare ma bisogna valutare attentamente cosa hai a disposizione"

Dzeko lo confermerebbe?

"E' un gran giocatore e credo possa ancora dare molto a meno che non abbiano idee diverse. Secondo me può dare ancora tanto".

In questo finale di stagione cosa si aspetta?

"Che chiuda dignitosamente. Siginfica onorare le parite e vincerne il più possibile, in particolare il derby che può dare soddisfazione alla tifoseria. La Roma non ha vinto uno scontro diretto..."