esclusiva Ricci (Radio 24): "Se vince l'Inter, passo spedito verso lo Scudetto"

vedi letture

Il derby è alle porte, da tanti anni non si viveva un'attesa simile da parte di entrambe le tifoserie. La prima contro la seconda in Serie A. Un avvicinamento caldissimo per questa terza stracittadina stagionale che vede al momento una perfetta parità tra Milan (vincente all'andata) e Inter (capolista e forte del successo in Coppa Italia). Tra le voci degli addetti ai lavori che hanno espresso un pensiero sul match ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, c'è anche quella di Dario Ricci di Radio 24 - Il Sole 24 Ore.

Buongiorno Dario e buon derby: pensa che, dovesse spuntarla l'Inter, si aprirebbe una fuga decisiva per lo scudetto? - "Nel caso di un loro successo il passo sarebbe in effetti poi spedito verso lo scudetto, anche perché i nerazzurri stanno facendo bene anche negli scontri diretti. Per quanto criticato, bisogna riconoscere che Conte ha saputo dare un'impostazione di gioco concreta alla sua squadra. Magari non ti ruba gli occhi, ma certamente è efficace. E pian piano sta aggiungendo qualità. Inoltre, questa crisi finanziaria ha, se vogliamo, avuto anche un risvolto positivo, ovvero l'obbligo da parte del tecnico di concentrarsi sulla rosa a disposizione e di valorizzare chi stava giocando meno come Eriksen e Perisic, nel ruolo di esterno a tutta fascia. Un allenatore che percepisce quel tipo di stipendio, doveva farlo e ci è riuscito"

Non si può non pensare che il Milan, impegnato a Belgrado in Europa League, ha avuto meno tempo a disposizione per preparare la gara... - "Quando esistono dubbi tecnico-tattici, più che pensarci su credo sia più utile giocare. Dice Pioli che il Milan non ha paura di questo ritmo, sono professionisti di altissimo livello e, qualche volta, le indicazioni giuste possono anche arrivare su un aereo. Va detto che all'Europa League il Milan deve puntarci e lo farà. Chiaro poi che un buon risultato ti dà un abbrivio altrettanto positivo, ma al contrario però ti spinge a riscattarti. Non vedo perciò destabilizzante il fatto che i rossoneri abbiano giocato giovedì in Europa, non penso influirà più di tanto"

Torna il derby e la prima immagine che viene in mente è quella dello scontro Lukaku-Ibrahimovic: che tipo di confronto si aspetta? - "Mi aspetto un confronto onesto, franco e duro come giustamente deve essere su un campo di calcio ma, detto questo, non credo torneranno sui temi della Coppa Italia. Mi piacerebbe anzi vedere un gesto distensivo, un abbraccio prima del calcio di inizio, un chiarimento, perché sono ragazzi intelligenti e possono farlo. Magari lo hanno già fatto privatamente. Vogliamo vedere un derby sincero come merita d'essere"