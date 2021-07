esclusiva Ripa: "Vi racconto tutto su Chiesa. La sua fame ha fatto la differenza"

Roberto Ripa oltre che giocatore della Fiorentina è stato dirigente viola e ha seguito da vicino la crescita di Chiesa, grande protagonista anche in azzurro. E Ripa racconta adesso a Tuttomercatoweb.com alcuni particolari gustosi legati anche alla sua esplosione da calciatore vero. "Ricordo che all'inizio della stagione 2016-17 Federico era in ritiro a Coverciano con la Nazionale Under18 che doveva giocare gli Europei. Mi chiama Sousa (all'epoca tecnico viola, ndr) e mi dice: "Se non viene convocato, lo portiamo noi in ritiro. Informati, perchè se non va viene con noi". Chiamo Federico e gli spiego la situazione. Lui mi chiede. "Ma davvero? Speriamo allora di poter venire in ritiro con la Fiorentina perchè così divento forte". Poco più tardi mi chiama e mi dice: "Roberto, non sono convocato vengo via con voi". Si presenta al centro sportivo, con grande carica e entusiasmo, e anche suo padre sorrideva. Enrico scherzando mi dice: "E' matto, questo...". Lo portiamo in ritiro e dopo poco tempo mi chiama Sousa e mi chiede dove fosse Chiesa l'anno prima... "In allenamento è forte e alla prima di campionato lo faccio giocare titolare", mi disse. Cosa che poi accadde, alla prima con la Juve a Torino. Federico ha sempre dimostrato voglia e passione. E si è ritagliato il posto in una Fiorentina che aveva calciatori forti. E' un esempio che porto ai ragazzini: è importante avere un sogno e una passione. Vanno portati avanti senza paura".

Da quel periodo ad oggi in cosa è veramente migliorato Chiesa?

"Nell'ultimo anno alla Fiorentina ha fatto la differenza e rimpiazzarlo è dura. E' un calciatore molto importante, giocare in Europa quest'anno lo ha migliorato. E' uno da ribalta mondiale. Se all'Europeo fai gol così in una semifinale, la dice lunga sulle sue qualità. Ora l'importante è continuare a migliorare. CR7 insegna, è un modello. Pochi come Federico comunque puntano l'uomo senza paura, è uno che rischia la giocata e fa la differenza. Nella Fiorentina nell'ultimo anno ha fatto anche la seconda punta, ma lui è uno che deve guardare la porta e stare sulla riga laterale; la Fiorentina aveva bisogno di realizzatori ed era importante e utile così, però le migliori cose Chiesa le fa stando sulla corsia, dove ti punta e ti fa male. E' il suo forte e il suo miglioramento arriva da una specializzazione del ruolo"