ESCLUSIVA TMW - Scanziani: "Inter, Lukaku simbolo. Felice pure per la proprietà, ha investito tanto"

Lo scudetto lo ha vinto l'Inter e lo ha perso la Juve visto che si pensava che lo potesse riconquistare. Ma sono ovviamente contento per i nerazzurri". Alessandro Scanziani, ex centrocampista interista commenta a Tuttomercatoweb.com la conquista del tricolore da parte della squadra di Conte: "Sono felice anche per la società perché la proprietà è arrivata qui dalla Cina, ha investito tanto e ha vinto. Speriamo si possa continuare così per un po', magari sarà dura vincerne nove di fila come ha fatto la Juve ma sarà importante esser sempre lì a lottare".

Quando è arrivata la svolta?

"Credo che per tutto il campionato l'Inter abbia fatto vedere il suo valore. Ha iniziato abbastanza bene e gradualmente ha preso sicurezza. Forse il Milan era andato anche oltre le sue possibilità e poi via via l'Inter ha preso il sopravvento e non c'è stata storia. E' venuta fuori la consapevolezza della forza dei nerazzurri: lo scorso anno non era emersa del tutto forse anche in considerazione del fatto che c'era una Juve che era più avanti. Quest'anno comunque l'Inter è apparsa più sicura dei suoi mezzi".

L'uomo simbolo?

Lukaku, perchè nel calcio è vero che siamo in 11 ma chi fa i gol marca la differenza, è colui che ti permette di vincere. Se devo poi indicare 3-4 giocatori direi i difensori o comunque la fase difensiva, visto che l'Inter ha preso meno gol di tutti. Chi subisce meno reti, di solito vince il campionato. Dunque complimenti anche alla fase difensiva".

Che cosa si aspetta dal mercato?

"E' un grosso problema, anche perché leggo che soldi ce ne sono pochi, soprattutto nel nostro campionato. Riuscire a tenere i big e andare a comprane altri anche più forti non è facile. Credo che per un po' di tempo vincere una Champions per un'italiana sia complicato a meno che non accada qualcosa di eccezionale. Si può esser competitivi ma vincere è dura".