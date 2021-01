esclusiva Scarnecchia: "Fonseca? Riparliamone a fine stagione. In certe gare va aiutato"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Roberto Scarnecchia, grande ex romanista e con lui si è parlato della delicata situazione della Roma: "Al di là di quel ko - ha detto - non mi ha soddisfatto la preparazione del match con la Lazio, i derby vanno preparati in modo diverso. Fonseca andava consigliato meglio: non so se è stato fatto, o lui ha fatto di testa sua. E' un ottimo tecnico ma ci sono partite in cui serve un carattere diverso. E' vero che con le big con non ha mai vinto ma la considerazione generale sul campionato è: Roma promossa, visto che è al terzo posto. Certo, ci sono alcune situazioni in cui le gare vanno preparate in un altro modo. Tante volte i tecnici sono circondati dai collaboratori ma per i derby servirebbe anche un manager sportivo che ha già vissuto tante partite di questo genere. Non ha senso cambiare ora Fonseca: vediamo il lato positivo di questa situazione, adesso ci sarà modo di concentrarsi su campionato e Europa League".

Se la situazione precipita si parla anche di allenatori top: verrebbero adesso alla Roma?

"Credo di sì, se lo mettono sotto contratto un tecnico accetta magari non solo fino a giugno. Ma ripeto se cambio dovrà esserci meglio farlo a fine stagione. Un traghettatore non andrebbe bene, così come non prenderei un allenatore che non ha mai allenato in Italia. Credo che la dirigenza non commetterà un errore del genere".