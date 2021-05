esclusiva Scarnecchia: "Per Mourinho Roma è occasione di riscatto. Dzeko deve restare"

"Mourinho è un allenatore che ha una storia. E' vero che è un momento difficile per lui visto che da un po' di tempo non sta più avendo grandi successi però credo che questa sia l'occasione per un bel riscatto. Servono motivazioni ma immagino che non mancheranno". Così Roberto Scarnecchia a Tuttomercatoweb.com a proposito del nuovo tecnico giallorosso a partire dalla prossima stagione.

Si aspetta una rivoluzione?

"Non credo, la rosa è valida. Ci potrà essere qualche cambio, ma lo zoccolo duro deve restare. E va riconfermato Dzeko che per noi romanisti è importante e può dare ancora tanto visto che sta bene. Deve riavere quello spazio e quella considerazione che merita. Pedro va recuperato così come sono fondamentali Mkhytarian e Pellegrini".

Di quanti rinforzi ci sarebbe bisogno?

"Nei reparti siamo tutti coperti, mi piace anche Mayoral in avanti. Francamente i titolari li confermerei. Prenderei un difensore e un portiere forte, anche se il preparatore Savorani comunque ha fatto un lavoro straordinario".