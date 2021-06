esclusiva Sorrentino: "Italia, Gigio è forte mentalmente. Non si farà condizionare"

vedi letture

Stefano Sorrentino racconta le sue sensazioni sulla Nazionale in vista degli Europei ma anche sulla Juventus e il Torino. Ex portiere e ora commentatore per Mediaset, dice a Tuttomercatoweb.com a proposito degli azzurri. "Le impressioni sono positive, tutto quel che è stato fatto di buono finora mi auguro di rivederlo anche adesso che si inizia a far sul serio".

Da portiere, come vivrà questo appuntamento Donnarumma, ancora senza squadra dopo l'addio al Milan?

"Gigio è un campione, anzi un campionissimo. Sapeva a cosa andava incontro, sicuramente risponderà sul campo dimostrando di essere tra i più forti al mondo, come del resto ha ampiamente già fatto. E' forte pure dal punto di vista mentale: se non lo sei, non debutti in A a 17 anni con una maglia come quella del Milan che è assai pesante. Confido molto in Gigio".

Parlando della Juventus cosa significa il ritorno di Allegri?

"Tante cose: è chiaro che le ultime due stagioni sono state caratterizzate da allenatori che forse non rientravano nei "parametri" della Juve e allora si è preferito tornare sui propri passi andando sull'usato sicuro Allegri: il tecnico toscano non lo scopriamo oggi, se la Juve ha vinto tanto è grazie a lui".

Juric al Torino come le sembra?

"Ottimo acquisto. Sono convinto che darà subito la sua impronta. Mi dispiace per Nicola che non conosco a fondo ma vedendolo dall'esterno ha dimostrato di essere un tecnico all'altezza e una persona molto corretta. Il cambio con Juric mi pare comunque azzeccato".

Belotti potrebbe partire. Che sensazioni ha?

"Ora credo che Andrea sia concentrato sulla Nazionale. Da simpatizzante granata spero che possa esserci una notizia a sorpresa, quella del suo rinnovo col Toro".