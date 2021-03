esclusiva Stringara: "Inter, il cambio di passo è arrivato con il centrocampo super tecnico"

vedi letture

"Penso che il Bologna non abbia più problemi in questo campionato, soprattutto dopo le vittorie con Samp e Crotone. La speranza è che ora si vedano partite divertenti anche senza tropi stimoli". Così Paolo Stringara nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Per il futuro non so se Mihjalovic resterà: forse ha un po' perso dei bonus anche per la questione del pullman e i tifosi. Spero comunque che la squadra arrivi a lottare per qualcosa, mi piacerebbe vederlo poter ambire all'Europa. Quanto all'Inter, il cambio di marcia è arrivato da quando conte ha deciso di schierare i più bravi tecnicamente sulla linea mediana. In Champions è uscita ma in quelle partite Conte ha maturato questo progetto. E anche i due attaccanti ne risentono piacevolmente. Si vede giocare ora un'altra squadra. L'Inter ora ha anche tranquillità, sono le altre che non possono sbagliare. In ogni caso Conte non farà rilassare i giocatori"