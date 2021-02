esclusiva Ulivieri: "Pellè servirà al Parma. Toro, Mandragora ha qualità nel palleggio"

Renzo Ulivieri domani compie ottant'anni. Un gran traguardo da festeggiare adeguatamente. "Grande pranzo? No. Cena? No, ho allenamento con le ragazze, non posso.." Preferisce guardare avanti il presidente dell'Assoallenatori e tecnico del Pontedera femminile. Uno sguardo al mercato allora: "Non mi pare sia stato scoppiettante ma era prevedibile, il mondo è in difficoltà, c'è poco da fare", dice a Tuttomercatoweb.com

Al Parma intanto arriva Pellè: che ne pensa?

"La squadra ha bisogno di un giocatore così; è un buon calciatore, per me può dare ancora. Arriva dalla Cina ma se è allenato ed ha voglia e entusiasmo, qualità ne ha".

Mandragora invece è passato al Torino?

"Questo è un giocatore importante a livello tecnico e il Torino aveva bisogno di qualità nel palleggio. Può mandare una mano ai granata".

Per lo scudetto sarà lotta a tre?

"Sì ma ci sono anche altre squadre: se una formazione trova continuità può ancora rientrare; il campionato è questo, particolare. La Juve? Ci vedi la volontà di cambiare, è un passaggio e se lo guardi da allenatore vedi il tentativo di passare da un modo di pensare ad un altro".

Da allenatore come avrebbe gestito la questione Dzeko?

"Bisogna esser dentro alle cose, perchè così non si può dire. Tante situazioni comunque vengono ricomposte. In linea generale il tecnico ha sempre ragione. Sono vicende che sono sempre accadute, è successo anche a me ieri con una ragazza ieri..."