esclusiva Valcareggi: "A Pirlo manca il marciapiede. Barella il più forte mediano al mondo"

Tanti temi nel corso della chiacchierata con Furio Valcareggi, agente di grande esperienza. Durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com ha detto sulla Juventus. "Le colpe di Pirlo? Di sicuro gli manca il marciapiede perché come dice Allegri all'interno di una partita ce ne sono 5-6 e lì ci vuole l'esperienza e la gavetta. Con la fiducia della Juve progredirà ma quest'anno ha trovato un'Inter che è un carro armato. Quella nerazzurra è una gran squadra come qualità e agonismo. E Barella è il più forte centrocampista del mondo. La Juve invece deve esser rinforzata ma servono giocatori alla Haaland ad esempio". Ha parlato anche di Fonseca e ha detto: "Vorrei rivedere Totti in giallorosso. Quanto all'allenatore litigare con Florenzi è stato un brutto segnale, così come con Dzeko. Se le grandi personalità gli danno fastidio non è allenatore da grandissima squadra..."

