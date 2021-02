ESCLUSIVA TMW - Vignola: "Juve, il primo gol è inammissibile. Il Trap ci avrebbe cacciato tutti"

esclusiva Vignola: "Juve, il primo gol è inammissibile. Il Trap ci avrebbe cacciato tutti"

Molto chiaro e anche giustamente severo nella sua analisi sulla Juve, Beniamino Vignola. L'ex centrocampista bianconero parlando del ko di ieri con il Porto, dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "E' stato un brutto ko, soprattutto per il modo in cui è arrivato. L'impressione è stata quasi che la squadra fosse svogliata, non pronta all'avvenimento. E poi in una competizione così importante è impossibile prendere due gol così, in particolare il primo. Pirlo vuol partire a giocare dal basso ma dopo quel gol ho pensato subito al Trap: se prendevamo un gol così, ci cacciava tutti all'istante".

Ecco, ma cosa pensa della costruzione dal basso?

"Credo sia una moda e lo fanno in tante squadra. Da un certo punto vista è anche una cosa positiva per la costruzione del gioco però si deve fare quando gli avversari sono nella loro metà campo. Se invece la squadra ti sta attaccando, è un rischio che non vale la pena di correre. Bentancur tra l'altro anche con l'Inter aveva fatto errori simili. In certi casi meglio la palla lunga. E' un errore inammissibile quello di ieri".

La Juve peraltro ha costruito poco...

"Sì, senza nulla togliere al Porto che però ha mostrato anche dei limiti. Ha fatto la sua partita senza impressionare. La Juve ha fatto vedere poca roba, la partita doveva essere gestita meglio e per fortuna è arrivato gol di Chiesa. Non bisogna essere tranquilli per il ritorno però è una rete che apre le prospettive ad una gara diversa"

Pirlo come va giudicato?

"Come me quando andavo a scuola: facevo buone interrogazioni, poi ricadevo; non ha dato continuità alla squadra. Pareva esser stata trovata la strada giusta a Barcellona e invece poi gli spagnoli hanno fatto vedere di essere una squadra in gran difficoltà. Ci sono stati momenti buoni e altri meno. Ma la Juve non ha mai dato il senso di aver trovato la quadratura, ci sono tante, troppe rotazioni a metà campo. Una squadra, anche se il calcio è cambiato, ha bisogno di una sua ossatura".

E CR7?

"Segue l'andazzo della Juve di questo momento. Forse tutti pensavano di poter esser tranquilli perchè tanto là davanti succederà qualcosa. Poi però se anche CR7 si adatta al resto, diventa una Juve quasi normale"