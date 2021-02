esclusiva Virdis: "Milan, derby per vedere reazione e carattere. Stella Rossa, quanti ricordi"

Pietro Paolo Virdis è uno dei simboli del grande Milan di Sacchi. A lui ci siamo rivolti per analizzare il derby ma anche la partita con la Stella Rossa in programma domani. "Il match con l'Inter- dice a Tuttomercatoweb.com - arriva dopo il ko con lo Spezia forse inaspettato, senza tirare in porta. La partita contro i nerazzurri rappresenta un momento importante per vedere la reazione e il carattere della squadra. Sono convinto che la formazione di Pioli saprà reagire".

L'Inter però può prepararsela al meglio durante la settimana...

"Lo stress dato dai vari impegni è condizionante però il Milan è tornato su ottimi livelli ed è giusto che se la giochi anche in Coppa".

Domani intanto c'è la Stella Rossa...

"E' chiaro che la mente torna indietro nel tempo, ai grandi ricordi, a quel che accadde. Da quella vittoria è partita la rincorsa alla Coppa Campioni. Fu una partita complicata, la nebbia che scese, l'interruzione della gara e il nostro successo il giorno dopo".

Tornando al derby, quali saranno i duelli più interessanti?

"Sicuramente i due attacchi sono forti ma i giocatori di spessore sono ovunque, in tutti i settori. Il centrocampo di solito determina ma a volte si può anche saltarlo. L'Inter ad esempio sta chiusa e sfrutta la velocità dei due due davanti e anche le capacità di Hakimi sulla fascia. Il Milan ha un gioco più fraseggiato e deve fare possesso e lanci verso il grande Ibra che con sua forza fisica e la sua tecnica può favorire gli inserimenti da dietro".

Che possibilità ci sono adesso per il Milan per lo scudetto?

"Lo vedo alla pari con l'Inter: la strada è lunga. La cosa bella è che le due squadre di Milano sono tornate così competitive".

E il suo Cagliari si salva?

"Me lo auguro. Lotterà fino alla fine, la situazione è complicata, forse inattesa. Non si aspettavano di essere in quella posizione e hanno bisogno di reagire ma nell'ultima gara con l'Atalanta anche se è arrivata la sconfitta, la squadra non mi è dispiaciuta".