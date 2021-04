esclusiva Volpati: "Ho vinto lo scudetto col Verona e ora faccio il vaccinatore volontario"

Domenico Volpati, protagonista dello scudetto del Verona dell'85 ha raccontato durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb, la sua esperienza da vaccinatore volontario. "Casualmente ho incontrato di recente un mio amico, medico come me, al bar. Mi ha detto che al centro vaccinale in Val di Fiemme avevano bisogno di personale per vaccinare e che lui un paio di giorni a settimana va a dare una mano. Io sono in pensione (era dentista, ndr) e ho dato la mia disponibilità. Contemporaneamente, per caso è arrivato al bar il responsabile del centro vaccinale che mi ha detto del percorso da fare per diventare vaccinatore, tra esami del sangue e visite varie. Ora mi chiamano un paio di volte a settimana: dal punto di vista del gesto tecnico ho lavorato per 30 anni con aghi e siringhe e non è un problema. Anche da calciatore qualche puntura ad alcuni miei compagni di squadra l'ho fatta quando mancava il medico. Una volta a Garella, ricordo. E' sempre andato tutto bene, vincemmo anche il campionato..."

