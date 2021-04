esclusiva Zenoni: "Dopo l'addio di Gomez, Muriel e Malinovskyi sono diventati trascinatori"

Nel corso del TMW News il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Cristian Zenoni. E si è parlato di Atalanta-Juve (ha vestito entrambe le maglie in carriera): "Gli ultimi risultati dicono che i bergamaschi arrivano meglio a questo appuntamento ma mai fidarsi della Juve e sarà una gara aperta. Dai bianconeri - osserva - è vero che ci si poteva aspettare di più: Pirlo però era alla prima esperienza ed è normale che abbia avuto qualche piccolo problema di gestione. Io comunque andrei avanti con lui, è stato intrapreso un certo percorso e va proseguito. Tornando all'Atalanta ora si entra davvero nel vivo della stagione e le pressioni ci sono anche per i bergamaschi: A mio parere possono comunque centrare l'obiettivo Champions e riuscire a vincere la Coppa Italia, anche perché pure in panchina la squadra ha giocatori che possono fare la differenza. Dopo l'addio di Gomez ci sono state più possibilità per Muriel e Malinovskyi di trovare spazio e essere trascinatori".

